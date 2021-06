Gesundheit : Impfzentren bieten Reste-Impfungen für alle an

In den Impfzentren in Husum und Niebüll (beide Kreis Nordfriesland) kann sich ab sofort jeder für eine Covid-19-Schutzimpfung mit übrig bleibenden Dosen des Biontech-Präparats anmelden.

Husum | „Bisher haben wir unsere Reste eingesetzt, um besonders gefährdete Personengruppen außer der Reihe zu impfen - zum Beispiel Klinikmitarbeiter, Pflegedienste und den Rettungsdienst“, sagte Impf-Koordinator Bernd Petersen am Dienstag. Diese seien mittlerweile alle geimpft. Täglich fallen an beiden Standorten jeweils geringe Restmengen an, die für ein...

