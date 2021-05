Gesundheit : Impfungen für Prioritätsgruppe drei beginnen am 10. Mai

Die Impfkampagne gegen Corona gewinnt im Norden weiter an Fahrt. Die Marke von einer Million Impfungen ist überschritten. Und in wenigen Tagen kommt die nächste Gruppe an die Reihe.

Kiel | Die Corona-Schutzimpfungen für Frauen und Männern in der Prioritätsgruppe drei sollen in Schleswig-Holstein am 10. Mai beginnen. Termine könnten vom 6. Mai an (17.00 Uhr) online gebucht werden, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Kiel mit. Inzwischen sind nach Zahlen des Robert Koch-Institus (RKI) mehr als eine Million Impfdosen im nördlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.