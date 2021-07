Gesundheit : Impfungen für Hamburger Handwerker ab sofort ohne Termin

Impfen mal eben in der Mittagspause? Nicht in jedem Job ist es möglich, langfristig vereinbarte Termine dann auch tatsächlich einzuhalten. Für Handwerker wird es in Hamburg ab sofort leichter, an eine Impfung zu kommen.

Hamburg | In Hamburg können sich ab sofort Handwerker ohne Termin zur Corona-Schutzimpfung im zentralen Impfzentrum einfinden. Bis Dienstag kommender Woche stünden für diese Aktion pro Tag 1000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Impfwillige könnten einfach während der...

