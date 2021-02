Gesundheit : Impfterminvergabe verbessern: 209 Corona-Neuinfektionen

Erneut sorgt die Terminvergabe für das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen für Verstimmung. Der Senat will dennoch am Betreiber des Vergabesystems festhalten. Angesichts weiter hoher Corona-Zahlen wird dort über Lockerungen derzeit nicht diskutiert.

Hamburg | Angesichts der Systemüberlastung bei der Vergabe der Termine für das Hamburger Impfzentrum hat der Senat Besserung versprochen. Dem Betreiber, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), sei klargemacht worden, „dass diese Umstände unverzüglich abzust...

