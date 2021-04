Soziales : Impfstoff eingetroffen: Erste Obdachlose sind geimpft

Die ersten Obdachlosen in Hamburg haben einen Piks bekommen und sind damit gegen das Coronavirus geimpft. Der Impfung war ein Reihentest in allen Unterkünften des Winternotprogrammes voraus gegangen. Und der hat noch weitere Infizierte erkannt.

Hamburg | Nachdem die erste Impfstofflieferung des Herstellers Johnson & Johnson eingetroffen ist, sind in Hamburg die ersten Obdachlosen gegen das Coronavirus geimpft worden. Die ersten Impfungen seien bereits am Montagnachmittag verabreicht worden, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie sollen nun zügig in den Obdach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.