Bevölkerung : Immer mehr eingebürgerte Briten in Hamburg

Der Brexit, der geplante Ausstieg Großbritanniens aus der EU, hält die Zahl der Einbürgerungsanträge von Briten in Hamburg auf hohem Niveau. Bis Mitte August wurden beim Einwohnerzentralamt der Hansestadt 170 Anträge eingereicht, wie die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 189 Einbürgerungen seien bis zum 18. August erfolgt. Im Vorjahr hatte sich die Zahl der eingebürgten Briten im Vergleich zum Vorjahr auf 373 verdreifacht.

von dpa

03. Oktober 2018, 09:24 Uhr

Auch wenn die Gründe für die Anträge nicht erfasst werden, sehen die Behörden einen Zusammenhang mit dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016. Briten und Nordiren waren 2017 in der Einbürgerungsstatistik erstmals unter den fünf wichtigsten Herkunftsländern.

In Hamburg setzte sich im Vorjahr der Trend rückläufiger Einbürgerungszahlen fort. 5608 Ausländer erhielten einen deutschen Pass, nach 5819 im Jahr 2016 und 5891 im Jahr 2015. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen will, muss mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben, gut deutsch sprechen und einen Einbürgerungstest bestehen.