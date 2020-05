Gesundheit : Im Norden weitere Corona-Lockerungen in Kraft

In Schleswig-Holstein gibt es seit Montag weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise. So dürfen Spielplätze, Museen und Friseurläden wieder öffnen. Zweitwohnungen sind wieder zugänglich für ihre Besitzer. Auch Außenanlagen botanischer Parks und Sportboothäfen können genutzt werden. Dauercamping und Gottesdienste sind ebenfalls wieder möglich. Für alle Maßnahmen gelten strikte Abstands- und Hygienevorgaben, die zum Teil noch geregelt werden müssen.

04. Mai 2020, 09:05 Uhr

Die Landesregierung hatte die Lockerungen beschlossen, nachdem die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nur moderat gestiegen war. Unter strengen Vorkehrungen können Alten- und Pflegeheime einzelne Besucher für maximal zwei Stunden zulassen.

Im Freien dürfen wieder sogenannte kontaktarme Sportarten betrieben werden. Für einzelne Freizeitaktivitäten sind auch Einreisen in das Land wieder gestattet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte wiederholt betont, dass alle Maßnahmen von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängen.