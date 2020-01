Arbeitsmarkt : Im Norden niedrigste Januar-Arbeitslosigkeit seit 1981

Mehr Arbeitslose im Januar, aber das ist normal. Im Vorjahresvergleich sinkt die Zahl der Menschen ohne Job im Norden weiter, doch nicht mehr so stark. Für den Jahresverlauf bleiben Arbeitsagentur und Minister Buchholz zuversichtlich.

30. Januar 2020, 10:43 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein ist auf den niedrigsten Januar-Stand seit 1981 gesunken. Derzeit sind 85 800 Menschen ohne festen Job, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag berichtete. Zum Dezember gab es einen saisonal üblichen Anstieg um 8,6 Prozent und zum Januar 2019 einen Rückgang um 1,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent, nach 5,6 Prozent vor einem Jahr.

Die Zunahme zum Vormonat fiel schwächer aus als in den vergangenen Jahren. Aber auch der Rückgang zum Vorjahr war geringer - ein Zeichen für eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik. Der Arbeitsmarkt bleibe aber robust, sagte die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann. Sollte es keinen größeren Wintereinbruch geben, erwarte sie im März auch wieder einen Abbau der Arbeitslosigkeit zum Vormonat.

Als Ursachen für den Anstieg zum Dezember nannte sie das Auslaufen von Arbeitsverträgen zum Jahresende, das geringere Tourismusgeschäft sowie wintertypische Auftragsrückgänge im Straßen-, Garten- und Wohnungsbau. Der milde Winter habe dazu beigetragen, dass der Anstieg der Arbeitslosenzahl zum Dezember schwächer ausfiel als im Schnitt der drei Vorjahre.

Besonders positiv sei der überdurchschnittliche Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit zum Vorjahr um 5,7 Prozent. Unter den Kreisen hat Stormarn mit 3,3 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote und Dithmarschen mit 6,1 Prozent die höchste. Bei den kreisfreien Städten schwankt die Quote zwischen 7,4 Prozent in Lübeck und 8,4 Prozent in Flensburg.

Im Januar wurden 4400 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet, 7,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Ein Minus verbuchten Zeitarbeit, Industrie und Logistik. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg nach den aktuellsten Daten vom November zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 1,02 Millionen. Zuwächse hatten vor allem Gesundheits- und Sozialwesen, Logistik und Dienstleistungen. Ein Minus gab es in der Arbeitnehmerüberlassung.

Beim Top-Thema Fachkräftemangel verwies Haupt-Koopmann auf die Fördermöglichkeiten für Weiterbildung. Im vorigen Jahr seien über das Qualifizierungschancengesetz 830 Menschen unterstützt worden. «Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein», sagte Haupt-Koopmann der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei eine deutliche Erhöhung. Je kleiner der Betrieb eines zu qualifizierenden Mitarbeiters, desto höher sei die Förderung. Bei Betrieben unter 100 Beschäftigten seien sogar 100 Prozent möglich.

«Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv», kommentierte Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP). «In dem wichtigen Bereich der Weiterbildung stocken wir den Weiterbildungsbonus um 1,5 Millionen Euro auf 8,5 Millionen an Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds auf.» Die Dynamik beim Abbau der Arbeitslosigkeit dürfte im Laufe des Jahres nachlassen, die Beschäftigung aber aufgrund der krisenfesten Branchenstruktur im Land weiter steigen, sagte Buchholz voraus.