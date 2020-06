Prozesse : Im Imbiss Steuern hinterzogen: Betreiber gesteht

Sein Imbiss und der Lieferservice florierten, die Chicken Chips waren stadtbekannt. Doch die Höhe der Gewinne soll der Inhaber dem Fiskus und der Stadt Kiel verschwiegen haben. Jetzt steht der 59-Jährige wegen Steuerhinterziehung großen Ausmaßes vor Gericht.

Avatar_shz von dpa

10. Juni 2020, 17:16 Uhr

Wegen jahrelanger Steuerhinterziehung mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro muss sich seit Mittwoch der Betreiber eines Kieler Imbisses und Lieferdiensts vor Gericht verantworten. Der Angeklagte räume die Vorwürfe ein, sagte sein Verteidiger zu Prozessbeginn vor dem Kieler Landgericht. Die Buchführung seines Mandanten nannte er «grottenschlecht». Die von den Behörden geschätzte Schadenshöhe sei aber fraglich.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten insgesamt 19 Fälle von Anfang 2012 bis Ende 2018 zur Last. Demnach verbuchte er in großem Umfang Wareneinkäufe unvollständig und verkaufte die Produkte unversteuert. Dadurch seien dem Fiskus geschätzte Steuereinnahmen von rund 400 000 Euro und der Stadt Kiel Gewerbesteuern in Höhe von etwa 150 000 Euro entgangen, sagte die Staatsanwältin.

Auf Fragen des Vorsitzenden der Wirtschaftsstrafkammer gab sich der 59-Jährige wortkarg. Nach eigenen Angaben ist er inzwischen insolvent. Sein Geschäft habe er 2019 für kleines Geld verkauft, sagte er. Sein Verteidiger gab an, dass der Angeklagte mit Frau und drei Kindern «extrem bescheiden» in einer kleinen Wohnung lebe und ein 25 Jahre altes Auto fahre.

Nach Feststellungen eines Steuerfahnders beschäftigte der Mann bis zu acht Mitarbeiter in seinem Geschäft, zusätzlich auch mehrere Fahrer. Unterlagen zufolge überwies der Angeklagte mehrfach Zehntausende Euro nach Indien und in andere Länder. Bei Durchsuchungen wurden auf seinen Konten nach Angaben des Gerichts rund 87 000 Euro gepfändet. 20 000 Euro in bar sowie Goldbarren und Schmuck seien in einem Schließfach und mehr als 8000 Euro in bar in seiner Wohnung sichergestellt worden, sagte der Steuerfahnder.

Das Gericht hat vier Verhandlungstage festgesetzt. Das Urteil könnte Anfang Juli gesprochen werden. Steuerhinterziehung ist mit Geld- oder Freiheitsstrafe bedroht. Es ist aber auch eine Bewährungsstrafe möglich.