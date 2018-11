Boxen : Igor Michalkin Pflichtherausforderer für Europameister Bösel

Der in Hamburg lebende Profiboxer Igor Michalkin darf Halbschwergewichts-Europameister Dominic Bösel herausfordern. Der europäische Verband EBU hat den 33 Jahre alten Russen als Pflichtherausforderer für den Freyburger Bösel festgelegt . «Der EBU-Titel war für mich immer von besonderem Wert. Ich hoffe, dass wir den Kampf gegen Bösel gleich Anfang des neues Jahres machen können», sagte der Boxer aus dem Stall des Hamburger Promoter Erol Ceylan.

von dpa

14. November 2018, 12:12 Uhr

Michalkin war Weltmeister des Verbandes IBO und hatte den EM-Titel bereits in seinem Besitz (2014 bis 2016). Von 24 Profikämpfen hat er 22 gewonnen. Der 29-jährige Bösel bringt es in 29 Kämpfen auf 28 Siege. Im März dieses Jahres unterlag Michalkin im Madison Square Garden in New York seinem Landsmann Sergej Kowalew im Kampf um den WBO-Titel. «Gegen einen Gegner mit diesem Format hat Bösel noch nicht im Ring gestanden. Ich hoffe für die Fans, dass der Kampf auch kommt», sagte Ceylan.