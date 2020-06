Gewerkschaften : IG Metall Küste informiert über geplante Aktionen

Avatar_shz von dpa

19. Juni 2020, 03:27 Uhr

Die IG Metall erwartet in den nächsten Wochen und Monaten zunehmende Konflikte um Personalabbau, Einkommensverzicht und Standortschließungen an der Küste. Die Gewerkschaft befürchte eine «beschäftigungspolitische Katastrophe» im Herbst. Deshalb will die IG Metall Küste in der kommenden Woche (22.-26. Juni) mit Autokorsos, Kundgebungen und betrieblichen Aktivitäten die Beschäftigten auf die sich zuspitzende Lage aufmerksam machen. Einzelheiten der geplanten Aktionen gibt Bezirksleiter Daniel Friedrich heute in Hamburg bei einer Videokonferenz bekannt. Zudem werden Ergebnisse einer Betriebsbefragung zur wirtschaftlichen Lage der Unternehmen vorgestellt.