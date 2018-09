Schiffbau : IG Metall berichtet über Perspektiven für deutsche Werften

Ob Werftarbeiter in Deutschland sich Sorgen um ihre Jobs machen müssen, darüber berichtet heute die IG Metall in Hamburg. Die Gewerkschaft stellt am Rande der Messe SMM für Schiffbau und Meerestechnik die Ergebnisse einer Befragung der Betriebsräte der Branche vor.

von dpa

06. September 2018, 05:29 Uhr

Anfang Juni hatten Berichte über einen möglichen Verkauf der Thyssenkrupp-Werften für Unruhe gesorgt. Das «Handelsblatt» hatte berichtet, dass sich ThyssenKrupp sich von seinem Überwasser-Schiffbau mit rund 1000 Beschäftigten in Emden, Hamburg und Kiel trennen wolle und auf der Suche nach Partnern sei. Die Bundesregierung hatte zuvor Thyssenkrupp und der Bremer Lürssen-Gruppe mitgeteilt, dass sie aus dem Bieterverfahren für das neue Kriegsschiff MKS 180 ausgeschieden seien. Dabei ging es um ein Auftragsvolumen von mindestens 3,5 Milliarden Euro für vier Schiffe.

Vor einem Jahr hatte die Gewerkschaft noch recht optimistisch geklungen. Damals hieß es, der deutsche Schiffbau habe sich in unruhigen Gewässern behauptet. Auf den damals 37 deutschen Werften arbeiteten vor einem Jahr rund 15 800 Beschäftigte, 94 Prozent der Lehrlinge wurden übernommen, 13 Prozent der neu eingestellten Mitarbeiter erhielten zunächst einen befristeten Vertrag.