International : Hyogo und Schleswig-Holstein stärken Kooperation

Schleswig-Holstein und die japanische Partnerregion Hyogo bauen ihre seit 20 Jahren bestehende Kooperation weiter aus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Vize-Gouverneur Kazuo Kanazawa unterschrieben am Mittwoch in Kiel eine entsprechende Erklärung. Der Ministerpräsident hatte am Abend zum Jubiläum der Partnerschaft zu einem Empfang mit gut 70 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eingeladen. Eine 15-köpfige Delegation aus der Präfektur Hyogo ist noch bis Donnerstag Gast im Norden.