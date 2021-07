Verkehr : HVV und Hochbahn verzichten auf Begriff „Schwarzfahren“

Nach ähnlichen Plänen in anderen großen Städten will nun auch Hamburg in Bahnen und Bussen auf den Begriff „Schwarzfahren“ verzichten.

Hamburg | Nach ähnlichen Plänen in anderen großen Städten will nun auch Hamburg in Bahnen und Bussen auf den Begriff „Schwarzfahren“ verzichten. Darauf hätten sich die HVV-Partner vor wenigen Tagen geeinigt, sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es gab zwischen HVV und mehreren Verkehrsunternehmen eine Verständigung darauf, den Begriff, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.