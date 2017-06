International : HVV stellt Verkehrskonzept für G20-Tage vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Nach Einschätzung des ADAC droht in und um Hamburg der völlige Verkehrskollaps. Neben Straßensperren rund um Messegelände und Elbphilharmonie werden spontane Absperrungen gleich mehrerer möglicher Routen für die Konvois der Gipfelteilnehmer den Verkehr in und um die Hansestadt zeitweise zum Erliegen bringen, warnte der ADAC und empfahl den öffentlichen Nahverkehr sowie die Bahn. Doch auch hier könne es zu planmäßigen Einschränkungen kommen. Bekannt ist bereits, dass die meisten Buslinien in der Innenstadt zumindest an den beiden Gipfeltagen nicht fahren. Viele Linien, die aus den Außenbezirken in die Innenstadt führen, würden verkürzt.

