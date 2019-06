Kirche : Hunderte Täuflinge zu Elbtauffest in Hamburg erwartet

Mit einem großen Elbtauffest der Evangelischen Kirche sollen Menschen in Hamburg einmal anders gesegnet werden. Laut Veranstalter handelt es sich dabei um das wahrscheinlich größte Tauffest in Deutschland.

von dpa

08. Juni 2019, 01:43 Uhr

Hamburg (dpa/lno) – Zum Elbtauffest der Evangelischen Kirche Hamburg werden am heutigen Pfingstsamstag rund 500 Täuflinge erwartet. Unter dem Motto «Moin Welt» soll die Zeremonie am Rissener Ufer von einem Open-Air-Gottesdienst begleitet werden, unter anderem gestaltet von Bischöfin Kirsten Fehrs, Hauptpastorin und Pröpstin Ulrike Murmann sowie Propst Karl-Heinrich Melzer.

«Mit diesem Fest an der Elbe will die Evangelische Kirche in Hamburg zeigen, wie fröhlich und festlich eine Taufe sein kann», sagte Murmann im Vorfeld. Die individuellen Taufzeremonien sollen in familiärer Atmosphäre an verschiedenen Taufstationen stattfinden. Insgesamt werden sich laut Veranstalter 65 Gemeinden aus der Hansestadt beteiligen. Ferner werden 93 Pastorinnen und Pastoren sowie 5000 Gäste erwartet.