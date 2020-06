Demonstrationen : Hunderte feiern im Schanzenviertel: Demo bleibt friedlich

Trotz Corona-Pandemie und partiellem Alkoholverkaufsverbot haben am späten Freitagabend Hunderte Menschen im Hamburger Schanzenviertel gefeiert. Die Außengastronomie der zahlreichen Gaststätten, das Schulterblatt vor der linksautonomen Roten Flora sowie die angrenzende Susannenstraße, waren dicht bevölkert. Nach Polizeiangaben versammelten sich zwischen 400 und 450 Feiernde am Schulterblatt. Etwa 350 seien es am neuen Pferdemarkt gewesen.

Avatar_shz von dpa

27. Juni 2020, 08:26 Uhr

Eine parallel dazu am Bahnhof Sternschanze veranstaltete Kundgebung der interventionistischen Linken unter dem Motto «Polizei, Rassismus, Gewalt» blieb friedlich. Laut Polizei hatten sich etwa 150 Menschen versammelt. Auf dem Boden sitzend hörten sie sich in einer lauen Sommernacht rund zwei Stunden Vorträge und Videobeiträge an.

Vor der Demonstration gab es - auch mit Blick auf die jüngsten Krawalle in Stuttgart - die Befürchtung, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte - weshalb die Polizei auch mit zahlreichen Kräften Präsenz zeigte. Insgesamt zeigte sich die Polizei mit dem Geschehen im Schanzenviertel in der Nacht zu Samstag zufrieden.

Da es bereits am vergangenen Wochenende in dem Szeneviertel immer wieder zu großen Ansammlungen gekommen war, bei denen viel Alkohol konsumiert und Corona-Regeln nicht eingehalten wurden, setzten die Bezirke Altona und Mitte diesmal auf ein partielles Alkoholverkaufsverbot. So sollen Menschenansammlungen möglichst vermieden werden.

Ein Sprecher des Bezirksamts Altona sprach von 16 Kiosken und Lokalen, denen von Freitag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 6.00 Uhr, der Verkauf von Alkoholika verboten wurde. Die Polizei Hamburg twitterte, dass es insgesamt 23 Lokale und Kioske seien. Restaurants durften öffnen und auch Alkohol anbieten.