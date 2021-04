Verbraucher : Hunderte Betroffene falscher Paketbenachrichtigungen

Experten des Landeskriminalamts (LKA) haben vor Datendiebstahl im Zusammenhang mit falschen Benachrichtigungen über Pakete per SMS-Nachricht gewarnt.

Kiel | In Schleswig-Holstein seien mindestens mehrere Hundert Menschen davon betroffen, sagte eine LKA-Sprecherin am Mittwoch. Die Betroffenen hatten auf einen in der Nachricht enthaltenden Link geklickt und damit unwissentlich eine Infektion ihres Smartphones mit einer Schadsoftware gestartet. Die Nachrichten klingen harmlos: „Ihr Paket wurde verschickt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.