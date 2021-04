Tiere : Hund greift auf Spielplatz Jungen an: Kind schwer verletzt

Ein Schäferhund hat einen elfjährigen Jungen auf einem Hamburger Spielplatz angegriffen und schwer am linken Zeigefinger verletzt.

Hamburg | Es war zunächst unklar, ob die Fingerkuppe eventuell irreparabel verletzt ist, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Das Tier sei nach ersten Erkenntnissen unvermittelt zu dem Kind gelaufen, sagte der Sprecher weiter. Es werde noch ermittelt, ob der Hund bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.