Fußball : HSV-Vorstand Boldt: Mit Thioune den Weg gemeinsam gehen

Beim Hamburger SV gibt es keine Trainerdiskussion.

Hamburg | Das hat Sportvorstand Jonas Boldt trotz der mageren Punktausbeute auf der Reise des hanseatischen Fußball-Zweitligisten beim SV Sandhausen (1:2) am Donnerstag und bei Jahn Regensburg (1:1) am Sonntag erklärt. „Ich habe keine Zweifel am Trainer“, sagte Boldt dem TV-Sender Sky. Der HSV hatte in den beiden jüngsten Auswärtsspielen lediglich einen Zähler ...

