Fußball : HSV-Vorbereitung läuft: Corona-, Medizin- und Leistungstest

Mit einem Corona-Test per Drive-In am Volksparkstadion ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2021/22 gestartet.

Hamburg | Im Anschluss folgten Medizin- und Leistungstests, die auch am Donerstag in der Hamburger Universitätsklinik sowie im HSV-Campus fortgesetzt werden. Zum ersten Rasentraining bittet der neue Trainerstab um Chefcoach Tim Walter sowie dessen Assistenten Filip Tapalovic und Julian Hübner dann am Freitag. Wie der HSV mitteilte, findet die Einheit unter A...

