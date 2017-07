Fußball : HSV vor Denswil-Transfer: Sportchef auf Beobachtungstour

Der Transfer des niederländischen Junioren-Nationalspielers Stefano Denswil zum Hamburger SV rückt offenbar näher. Wie der norddeutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch aus seinem Trainingslager in Längenfeld/Tirol mitteilte, sollten Coach Markus Gisdol und Sportchef Jens Todt «wegen einer Spielbeobachtung» bei der Einheit am Mittwochnachmittag fehlen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird das Duo Innenverteidiger Denswil am Abend im Champions-League-Qualifikationsspiel seines Clubs FC Brügge gegen den türkischen Vizemeister Basakshehir Istanbul beobachten.