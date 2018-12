Fußball : HSV-Verteidiger Ambrosius erleidet Kreuzbandriss

von dpa

13. Dezember 2018, 19:17 Uhr

Abwehrspieler Stephan Ambrosius vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Da sei im Regionalligaspiel gegen Holstein Kiel (2:0) am vergangenen Sonntag passiert, teilte der HSV am Donnerstag mit. Das 19 Jahre alte Talent soll am Montag operiert werden. Ambrosius hatte im März dieses Jahres sein Bundesliga-Debüt für die Hamburger gegeben. Sein Profivertrag läuft bis zum 30. Juni 2021.