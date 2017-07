Fußball : HSV verliert Test im Trainingslager gegen Antalyaspor

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor mit 0:2 (0:1) verloren. Die Tore erzielten am Montagabend in Schwaz bei Innsbruck der Brasilianer Maicon (39. Minute) und der frühere Superstar Samuel Eto'o per Foulelfmeter (60.). In ihrer ersten Trainingslager-Partie sechs Tage zuvor hatten sich die Norddeutschen vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam 1:1 getrennt.