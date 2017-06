Fußball : HSV verlängert Vertrag mit Torhüter Mickel

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorhüter Tom Mickel um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 28-Jährige hat bislang zwei Bundesliga-Spiele bestritten. In dieser Saison kam er gegen den FC Augsburg (0:4) zum Einsatz. Für die Regionalliga-Mannschaft des Vereins stand er in 17 Partien zwischen den Pfosten.