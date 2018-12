Fußball : HSV-Training ohne vier Profis: Japanischer Torwart im Test

Die Fußball-Profis des Hamburger SV haben am Montag ihre Vorbereitungen auf das Zweitliga-Punktspiel beim MSV Duisburg aufgenommen. Beim Training des Tabellenführers für die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-15. waren Kapitän Aaron Hunt (muskuläre Probleme) sowie Pierre-Michel Lasogga, Tatsuya Ito und Vasilije Janjicic (alle Belastungssteuerung) bei winterlichen Bedingungen nicht mit auf dem Rasen, teilten die Hanseaten via Twitter mit.

von dpa

10. Dezember 2018, 12:55 Uhr

Dafür konnte Trainer Hannes Wolf im Volkspark einen Testspieler begrüßen. Der 24 Jahre alte japanische Torwart Daiya Maekawa von Lukas Podolskis J-League-Verein Vissel Kobe absolviert bei den Hamburgern derzeit in Probetraining, gab der Verein bekannt.