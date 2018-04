Fußball : HSV-Trainer Titz: Familientag statt Abstiegs-Fußball

Trainer Christian Titz vom abstiegsgefährdeten Hamburger SV gönnt sich nach dem Erfolg über den SC Freiburg einen fußballfreien Sonntagnachmittag und -Abend. Statt im Fernsehen die Spiele der Konkurrenz von Mainz 05 und dem 1. FC Köln zu verfolgen, widmet sich der 47-Jährige lieber der Familie, sagte er am Sonntag nach dem Auslaufen der Profis im Volksparkstadion der Hansestadt.

von dpa

22. April 2018, 16:22 Uhr

«Meine Kinder und meine Frau warten zu Hause. Wir haben schönes Wetter in Hamburg, werden in den Garten gehen und grillen», sagte der Coach, durch den der HSV im Abstiegskampf neue Hoffnung geschöpft hat. Durch den von Lewis Holtby herausgeschossenen 1:0-Sieg gegen Freiburg beträgt der Abstand der Hanseaten auf den Relegationsrang noch fünf Punkte. Drei Partien, das nächste am Samstag (15.30 Uhr) beim HSV-Abstiegskonkurrenten VfL Wolfsburg, stehen noch aus.