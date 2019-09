Fußball : HSV-Trainer testet Trio als Ersatz für verletzten Gyamerah

Avatar_shz von dpa

13. September 2019, 16:09 Uhr

Trainer Dieter Hecking hat sich noch nicht entschieden, wer beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV als Ersatzmann für den verletzten Jan Gyamerah spielen wird. Der Rechtsverteidiger hatte sich am Mittwoch beim Training das linke Wadenbein gebrochen und fällt vermutlich fünf Monate aus. «Wir haben mit Josha Vagnoman, Khaled Narey und Jeremy Dudziak drei Alternativen. Jeder erhält seine Chance», sagte Hecking. Der Coach vertagt die Entscheidung bis zum Spieltag. Am Montag (20.30 Uhr/Sky) tritt der HSV zum Stadtderby beim FC St. Pauli an. In der vergangenen Saison hatte der HSV mit 4:0 im Millerntor-Stadion gewonnen.