Fußball : HSV testet nach Dresdner Spielabsage: Start-Elf gegen B-Team

Der Hamburger SV hat die freie Zeit nach dem abgesagten Zweitliga-Spiel bei Dynamo Dresden zu einem Test auf dem heimischen Trainingsgelände genutzt. Die für Dresden vorgesehene Startelf besiegte am Samstag eine B-Mannschaft in der über zweimal 30 Minuten angesetzten Partie mit 2:1. Für das A-Team trafen Kapitän Aaron Hunt per Foulelfmeter und Khaled Narey. Pierre-Michel Lasogga erzielte das Tor für die B-Mannschaft.

von dpa

01. September 2018, 17:01 Uhr

Der HSV hatte am Freitagabend während der Bahnreise zehn Minuten vor Ankunft in Dresden von der Absage erfahren. Die Mannschaft fuhr dennoch ins Hotel und aß zu Abend, ehe sie die Heimreise per Bus antrat. Kurz vor zwei Uhr nachts waren die Profis zurück.