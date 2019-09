Fußball : HSV testet am 10. Oktober gegen Eintracht Braunschweig

Avatar_shz von dpa

Zweitligist Hamburger SV nutzt die Punktspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga im Oktober zu einem Testspiel gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig. Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, findet die Partie am 10. Oktober in Braunschweig statt. Anpfiff im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße ist um 17.30 Uhr. Die Niedersachsen sind derzeit Dritte in der 3. Liga.