Fußball : HSV-Stürmer Terodde vom Aufstieg der Hamburger überzeugt

Stürmer Simon Terodde glaubt auch nach der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 noch fest an den Aufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga.

Sylversterallee 7, Hamburg | „Ich glaube, heute, morgen und Sonntag bin ich sauer“, sagte der 33-Jährige am Freitagabend bei Sky. „Aber ich bin zu 100 Prozent sicher, dass wir am Ende was zu feiern haben.“ Dabei hoffe er auf die Rückkehr zumindest einiger Hundert Zuschauer am Saisonende. „Vielleicht haben wir im Mai noch eine Chance“ auf 1000 Fans im Stadion, sagte Terodde, de...

