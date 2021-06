Fußball : HSV startet ins Trainingslager: 24 Profis dabei

Der Hamburger SV ist am Dienstag in sein achttägiges Sommer-Trainingslager nach Grassau in Oberbayern aufgebrochen.

Hamburg | Wie der norddeutsche Fußball-Zweitligist dazu weiter mitteilte, traten 24 Profis zunächst den Flug von Hamburg nach München an. Von dort ging es für den HSV-Tross in einem rund anderthalbstündigen Transfer in zwei Bussen weiter ins Chiemgau. Mit dabei war auch der am Vortag verpflichtete Mittelfeldmann Ludovit Reis. Der ebenfalls neu unter Vertrag ...

