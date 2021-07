Leichtathletik : HSV-Sprinter Ansah-Peprah und Ansah für Olympia nominiert

Die Hamburger Leichtathleten Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah sind am Samstag vom DOSB für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert worden.

Frankfurt am Main | Das Sprinter-Duo vom HSV zählt in Japan zur deutschen 4 x 100-Meter-Staffel. Lucas Ansah-Peprah hatte bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Braunschweig Silber über 100 Meter gewonnen und seine Bestzeit in dieser Saison auf den HLV-Rekord von 10,20 Sekunden steigern können. 200-Meter-Meister Owen Ansah überzeugte beim Meeting in Regensbu...

