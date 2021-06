Fußball : HSV-Sommerfahrplan: Test gegen Bundesliga-Team

Der Hamburger SV misst sich in der Vorbereitung auf den Start in die neue Zweitliga-Saison auch mit einem Bundesligisten.

Hamburg | Am 7. Juli spielt das Team von Trainer Tim Walter in Heimstetten in der Gemeinde Kirchheim bei München gegen den Bundesligisten FC Augsburg. Die Hamburger beenden an dem Tag ihr neuntägiges Trainingslager (29. Juni bis zum 7. Juli) in Grassau im Landkreis Traunstein südlich des Chiemsees. Der Trainingsstart erfolgt am 18. Juni am Volksparkstadion. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.