Fußball : HSV setzt voll auf den „positiven Typen“ Horst Hrubesch

Fußball-Zweitligist Hamburger SV setzt im Kampf um den letzten Aufstiegs-Strohhalm voll auf Interims-Trainer Horst Hrubesch.

Hamburg | „Mit seiner Unbekümmertheit hat er ein positives Gefühl reingebracht und nicht nur die Spieler, sondern auch den Staff damit angesteckt“, sagte HSV-Sportchef Michael Mutzel am Donnerstag in der Hansestadt: „Er ist ein total positiver Typ. Ich war fast schon erstaunt, wie locker er an die Sache gegangen ist.“ Der 70 Jahre alte Ex-Profi hatte den Auf...

