Fußball : HSV setzt in der Fremde auf neue Stabilität

Einen Rekord der besonderen Art könnte Dennis Diekmeier feiern. Bleibt der Außenverteidiger auch in der Partie in Köln ohne Treffer, wäre er mit 183 Partien ohne Tor Rekordhalter in der Bundesliga-Geschichte. Markus Gisdol betonte jedoch, den 27-Jährigen an seinen Defensivqualitäten und nicht an seiner Torgefährlichkeit zu messen.

Mitteilung Hamburger SV

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 07:08 Uhr