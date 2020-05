Fußball : HSV-Schutzmasken werden an die Fans geschickt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit dem Versenden der 57 000 Schutzmasken in den Vereinsfarben begonnen. Der blau-weiß-schwarze Mund-Nasen-Schutz war Mitte April im Onlineshop angeboten worden. Binnen sechs Tagen waren sämtliche 57 000 Stück vorbestellt. Die Zahl entspricht den Zuschauerplätzen im Volksparkstadion. Nach Angaben des Clubs sind weitere Masken geplant. Noch ist offen, wann sie wieder angeboten werden.

Avatar_shz von dpa

05. Mai 2020, 06:46 Uhr

Der Erlös aus dem Verkauf geht an die HSV-Stiftung «Der Hamburger Weg». Mit dem Geld sollen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Hansestadt unterstützt werden.

Seit Mitte März ruht aufgrund der Corona-Pandemie der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga ebenso wie in der Bundesliga. Am Mittwoch wird erwartet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer bei ihrer Videokonferenz entscheiden, wann die Saison fortgesetzt wird. Der HSV hofft als Tabellendritter noch auf die Erstliga-Rückkehr.