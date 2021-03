Fußball : HSV-Profis Ambrosius und Vagnoman im U21-EM-Kader

Die Fußball-Profis Josha Vagnoman und Stephan Ambrosius vom Zweitligisten Hamburger SV gehören zum EM-Aufgebot der deutschen U21-Auswahl.

Hamburg | Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Ambrosius hat für den HSV in dieser Saison bislang 21 Spiele absolviert. Vagnoman stand 17 Mal auf dem Feld und erzielte dabei zwei Tore. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz trifft bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien auf Ungarn (24. März), die Niederlande (27. März) und Rumänien (30...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.