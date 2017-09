Fußball : HSV-Profi Kostic zieht sich Muskelfaserriss zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

In den ersten Wochen der Saison hatten sich bereits Aaron Hunt (Muskelfaserriss), Nicolai Müller (Kreuzbandriss) und Zugang Bjarne Thoelke (Innenbandriss) verletzt.

Angesichts der immer dünneren Personaldecke forderte HSV-Trainer Markus Gisdol die Abschaffung des Freitagstermins nach den Abstellungsperioden für die Auswahlspieler. «Ich finde, nach Länderspielen braucht man kein Freitagsspiel - es hilft dann auch niemandem. Das ist keine Dauerlösung, so machen wir ja die Spieler kaputt», sagte der Coach am Samstag nach dem Auslaufen am Volkspark.

Infos zum Spiel

HSV-Twitteraccount

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 17:02 Uhr