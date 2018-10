Fußball : HSV-Premiere für Wolf in Magdeburg: Spielt Lasogga?

Drei Tage nach seiner Präsentation steht Coach Hannes Wolf mit dem Hamburger SV heute vor seiner Pflichtspiel-Premiere. Im Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (18.30 Uhr) nimmt der 37-Jährige erstmals auf der Trainerbank der Hanseaten Platz. Auf dem Papier ist der HSV klarer Favorit.

von dpa

26. Oktober 2018, 01:35 Uhr

Die Hamburger liegen als Tabellenfünfter nur zwei Zähler hinter Liga-Primus 1. FC Köln, Aufsteiger Magdeburg rangiert mit neun Zählern auf Rang 15. Die Norddeutschen sind auswärts noch ungeschlagen, das Team aus Sachsen-Anhalt hat noch kein Heimspiel gewonnen. Doch der Nachfolger von Christian Titz will davon nichts wissen: «So einen Gegner nicht zu respektieren, wäre Wahnsinn.»

Nicht in die Karten lässt sich Wolf in Sachen Aufstellung blicken. So ist es möglich, dass Pierre-Michael Lasogga in die Startelf rückt. Nur zwei Tore aus den vergangenen fünf Spielen, in denen dem HSV obendrein nur ein Sieg gelungen war, sprechen für einen Einsatz des 26 Jahre alten Angreifers.