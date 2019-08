Fußball : HSV-Pokalstart in Chemnitz ohne Hunt, aber mit Jatta

von dpa

Der Hamburger SV startet heute (18.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten Chemnitzer FC in die neue Pokalsaison. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking hat sich nach dem 4:0 beim 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga einen ähnlichen glatten Start im Pokal vorgenommen. Allerdings fehlen den Hamburgern die verletzten Aaron Hunt und Ewerton. Dafür gehört Bakery Jatta zum Team, an dessen Identität es zuletzt Zweifel gab. Hecking lässt offen, ob er erstmals das aus England verpflichtete Talent Xavier Amaechi einsetzt.