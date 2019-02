Fußball : HSV peilt mit Santos und Sakai ersten Auswärtssieg an

von dpa

24. Februar 2019, 01:35 Uhr

Der Hamburger SV will seinen Vorsprung auf den Aufstiegs-Relegationsrang zumindest halten. Die Norddeutschen spielen heute in der 2. Fußball-Bundesliga bei Jahn Regensburg und peilen ihren ersten Auswärtssieg in der Rückrunde an. Das Hinspiel vor fünf Monaten hatte der Bundesliga-Absteiger überraschend mit 0:5 verloren. Trainer Hannes Wolf kann auf seine etatmäßigen Außenverteidiger zurückgreifen: Douglas Santos kehrt nach Verletzungspause zurück, Gotoku Sakai hat seine Rotsperre abgesessen.