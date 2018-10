Fußball : HSV peilt im Heimspiel gegen Bochum Tore und Sieg an

von dpa

21. Oktober 2018, 01:58 Uhr

Der Hamburger SV will seinen Fans im Heimspiel heute gegen den VfL Bochum endlich wieder attraktiven und erfolgreichen Fußball bieten. Nach den Enttäuschungen gegen Jahn Regensburg (0:5) und im Derby gegen den FC St. Pauli (0:0) peilen die Hanseaten ihren ersten Heimsieg seit dem 3:2 gegen Heidenheim am 15. September an. 16 Tage nach dem 2:1-Erfolg in Darmstadt muss der HSV, der zuletzt in fünf Spielen nur drei Tore erzielte, mehr Offensivkraft auf den Rasen bringen. Die Frage ist, wer die Treffer erzielen soll: HSV-Trainer Christian Titz ließ offen, ob in Pierre-Michel Lasogga der erfolgreichste Saisontorschütze von Beginn an zum Einsatz kommen oder wieder auf der Bank beginnen wird.