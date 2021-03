Fußball : HSV peilt gegen Heidenheim Rückkehr an Tabellenspitze an

Der HSV kann mit einem Heimsieg über Heidenheim zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Liga zurückkehren. Denn der aktuelle Erste VfL Bochum spielt erst am Montag. Allerdings fehlen Hamburgs Trainer Thioune einige Leistungsträger.

