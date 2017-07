Fußball : HSV-Neuzugang Pollersbeck freut sich auf «geile Fans»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

HSV-Neuzugang Pollersbeck, der bei der Nachwuchs-EM in die offizielle Elf des Turniers gewählt wurde, absolvierte am Sonntag medizinische Untersuchungen in der Hansestadt. Beim offiziellen Saisonstart am Donnerstag wird der ehemalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern noch nicht mit von der Partie sein. Trainer Markus Gisdol gab Pollersbeck und dem zweiten U21-Europameister des HSV, Gideon Jung, bis zum 15. Juli frei.

Mitteilung HSV

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 16:47 Uhr