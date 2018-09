Fußball : HSV-Neuzugang Hwang nicht früher nach Hamburg

Die Hoffnungen des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV auf eine vorzeitige Ankunft von Neuzugang Hee-Chan Hwang haben sich nicht erfüllt. Der Südkoreaner wurde von seinem neuen Nationaltrainer Paulo Bento für die Länderspiele gegen Costa Rica am Donnerstag und gegen Chile am 11. September nominiert, teilte der Club am Mittwoch mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler war bis Samstag bei den Asien-Meisterschaften im Einsatz und hatte mit seinem Team den Titel gewonnen. Die Hamburger empfangen am 15. September (13.00 Uhr) den FC Heidenheim zum nächsten Punktspiel.

von dpa

05. September 2018, 16:38 Uhr

Der HSV hatte sich nach eigenen Angaben darum bemüht, dass Hwang schon vor dem zweiten Länderspiel gegen Chile nach Hamburg reisen darf. Dies wurde vom südkoreanischen Verband abgelehnt. «Wir haben es versucht, akzeptieren aber, dass Paulo Bento seinen Kader bis zum Ende der Abstellungsphase zusammenhaben will, um das südkoreanische Team kennenzulernen und sich ein Bild machen zu können», sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. Hwang wird nun für den Donnerstag kommender Woche zum ersten Training erwartet.

Der HSV hatte am vergangenen Freitag Hwang bis zum Saisonende vom österreichischen Meister RB Salzburg ausgeliehen. Der WM-Teilnehmer soll Jairo Samperio ersetzen, der wegen eines dreifachen Bänderrisses im rechten Knie vermutlich die restliche Spielzeit ausfällt.