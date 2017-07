Fußball : HSV-Nationalspieler absolvieren erstes Mannschaftstraining

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Die mit Sondergenehmigung des Vereins verspätet aus dem Urlaub zurückgekehrten HSV-Nationalspieler haben am Sonntag ihr erstes Teamtraining nach der Sommerpause absolviert. Der japanische Kapitän Gotoku Sakai, US-Stürmer Bobby Wood, der Albaner Mergim Mavraj, der Serbe Filip Kostic, der Schwede Albin Ekdal sowie die deutschen U21-Europameister Julian Pollersbeck und Gideon Jung waren wegen Länderspiel-Verpflichtungen später in Urlaub gegangen und mussten erst am Samstag zu Laktattests antreten. Die Auswahlkicker pausierten danach aber noch bei den 60-Minuten-Benefizspielen gegen Buchholz 08 (4:0) und den Buchholzer FC (8:1). Die Einnahmen kommen der Familie des gestorbenen HSV-Mitarbeiters Timo Kraus zugute.

HSV-Mitteilung

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 14:27 Uhr