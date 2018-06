Fußball : HSV muss mehrere Wochen auf Spieler Ferati verzichten

von dpa

28. Juni 2018, 19:56 Uhr

Hamburg (dpoa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird mehrere Wochen auf Arianit Ferati verzichten müssen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Der gebürtige Stuttgarter mit kosovarischen Wurzeln hatte in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft des HSV gespielt. In 13 Regionalliga-Partien erzielte er für die Hamburger vier Tore.