Fußball : HSV muss gegen Mainz siegen: Hollerbach optimistisch

von dpa

03. März 2018, 02:56 Uhr

Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Hamburger SV will im Heimspiel heute (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 endlich den ersten Erfolg unter Trainer Bernd Hollerbach einfahren. Der Tabellenvorletzte ist mit nur 17 Punkten am 25. Spieltag gegen die Rheinhessen (24 Zähler) zum Siegen verdammt. «Wir sind noch lange nicht abgestiegen. Wir werden kämpfen bis zum Schluss», beteuerte Hollerbach. Der 48-Jährige fuhr in den fünf bisherigen Partien mit den Hanseaten nur zwei Punkte ein. Nicht mitwirken können die angeschlagenen Profis Albin Edkal und Lewis Holtby.