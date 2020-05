Fußball : HSV mit drei Veränderungen in der Startelf gegen Bielefeld

Avatar_shz von dpa

24. Mai 2020, 13:16 Uhr

Der Hamburger SV geht mit einer auf drei Positionen veränderten Aufstellung in das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Trainer Dieter Hecking nominierte am Sonntag Martin Harnik, Sonny Kittel und Rick van Drongelen für die Startelf. Dafür mussten Jordan Beyer, Jairo Samperio und Bakéry Jatta, die zuletzt in Fürth (2:2) begonnen hatten, diesmal zunächst auf der Bank Platz nehmen. «Entscheidend sind die Eindrücke aus dem Training der vergangenen Woche gewesen», begründete Hecking kurz vor Spielbeginn seine Umstellungen.